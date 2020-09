Você tem o hábito de tirar cutículas? Entenda como isso pode prejudicar sua saúde

Se você tem o hábito de tirar cutículas é melhor interrompê-lo ou não o fazer em excesso, pois esta ação pode trazer diversos riscos à sua saúde, uma vez que a cutícula é uma espécie de proteção na região dos pés e das mãos e quando a removemos, deixamos estas partes do nosso corpo expostas e suscetíveis à doenças.

De acordo com o que explica a podóloga Juliana Romano, quando as cutículas são removidas em excesso e estas duas partes do corpo entram em contato com bactérias, vírus ou até mesmo itens comuns, como produtos de limpeza, podem ocorrer sérias complicações, como inflamações e infecções.

Além da opinião da podóloga, existem outros profissionais que orientam que na verdade a cutícula não deve ser retirada, mas cuidada para que ela acompanhe o desenho da unha e siga o padrão estético desejado, porém garantindo assim a proteção à saúde do indivíduo.

Quer entender mais sobre por que não retirar suas cutículas? Assista abaixo um vídeo curtinho com mais detalhes, de Juliana Romano: