“Ganhei uma nova data de aniversário”, diz médica picada por cobra em cachoeira

Como vocês já sabem, sofri um acidente ofídico 🐍 no dia 30/08. Desde então estou hospitalizada e passei por 2 cirurgias. Foram 9 dias na UTI. Esse foi o local do acidente 👆🏻Um lugar paradisíaco chamado Nobres, que fica a aproximadamente 130km de Cuiabá. Tomei o soro anti-botrópico 3h após o ocorrido, pois precisei ir até o Pronto Socorro de Cuiabá. Foram 2h de viagem com uma dor quase INSUPORTÁVEL e com vômitos em jato que provocaram uma Hemorragia Digestiva Alta. O final de semana de descanso, aventura e diversão, se tornou de desespero, dor, angústia e aflição. Muitas pessoas escreveram: – nossa, que azar! – como isso foi acontecer logo com você? – Que absurdo uma cobra na cachoeira, você foi “premiada”. – Vc ta viva? É muita sorte! Pô para com isso!!! 🙌 Não tem nada de “azar” ou “sorte”! Foi um ACIDENTE!!! Por que comigo? Não sei! Nunca questionei Deus por isso! Mas uma coisa é certa: Deus está operando um milagre em minha vida!!! Ganhei uma nova data de aniversário: 30/08 – o dia do meu RENASCIMENTO 🌟📿 🕊 Meus irmãos e irmãs: Creiam no poder curador de Deus. A luta é grande, mas a #vitoria é certa!!! 🙏 PS: amanhã farei mais uma cirurgia! Estejam todos comigo em ORAÇÃO! AMÉM?! 🙏 #deusnocomando #deusébomotempotodo #deusefiel #deusédeus #poderdaoracao #poderdedeus #deustodopoderoso #jesuscristo #abençoada #iluminação #blessed #renascimento #tenhafé #acreditarsempre #mariapassanafrente #lord #godbless