ASSISTA: tubarão aparece nadando muito próximo de praia nos Estados Unidos e assusta frequentadores

Um tubarão foi visto nesta semana nadando muito próximo de uma praia na região de Provincetown, nos Estados Unidos.

De acordo com informações do canal NBC Boston, no vídeo é possível ver a barbatana do grande predador.

O tubarão nadou ao redor da área por cerca de 10 minutos. Como revelado, o aparecimento assustou os banhistas.

O pico da atividade dos tubarões dura até outubro, de acordo com especialistas. O registro tornou-se viral nas redes sociais. Confira:

