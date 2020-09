Vídeo denuncia população que capturou píton após comer um animal

Os moradores de uma vila em Uttar Pradesh, na Índia, foram denunciados por maus-tratos, depois que vídeos da captura de uma enorme píton se tornaram virais nas redes sociais. Nas imagens é possível ver a multidão arrastando o animal que havia comido um veado.

O jornalista Kandwardeep, do Times Of India, compartilhou um dos vídeos em seu perfil no Twitter: “Uma píton que engoliu um veado e estava se escondendo em um canavial. Foi maltratada e arrastada para a diversão dos habitantes locais na aldeia de Maalipur, em Amroha. A píton morreu devido a este ato. Tudo aconteceu na presença da polícia”, escreveu.

A python which had swallowed a deer & was hiding in a cane field. It was thrashed & dragged for fun by locals in Maalipur village of UP's Amroha. The python died due to this act. It all happened in the presence of police. @rameshpandeyifs@Benarasiyaa @UpforestUp @Uppolice pic.twitter.com/8H3zfq1YhA

— Kanwardeep singh (@KanwardeepsTOI) September 6, 2020