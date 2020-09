Vídeo: cadela de rua interrompe peça para ajudar ator que acreditava estar ferido

Uma cadela de rua observava uma peça de teatro que era encenada no meio de uma rua em Izmit, na Turquia.

Como parte da narrativa dramática, um ator teve que se deitar no chão e, a partir daí, seguir com sua atuação. Entretanto, foi interrompido pela cadela, que achou que o ator precisava de sua ajuda.

Com um movimento inquieto da cauda, ​​a heroica cadelinha fez todas as tentativas para colocar a cabeça sob o pescoço do homem para poder confortá-lo e reanimá-lo.

Apesar da intervenção espontânea, a peça continuou após o ator acariciar o animal, recebendo a aprovação do público com aplausos.

Veja o vídeo abaixo: