Jovem é mordido por cobra no pênis ao sentar em vaso sanitário

Um rapaz de 18 anos saiu correndo do banheiro de sua casa sangrando quando uma cobra de pouco mais de 1 metro mordeu seu pênis enquanto ele estava sentando no vaso sanitário.

O acidente ocorreu em sua casa, em uma cidade a cerca de 20 km de Bangkok, na Tailândia.

Siraphop Masukarat usava o vaso sanitário quando sentiu uma dor forte no pênis. Ao olhar para baixo viu a cobra com os dentes cravados em seu órgão genital.

Apavorado, ele gritou e saiu correndo, deixando rastros de sangue pelo banheiro.

Masukarat foi levado rapidamente ao hospital. Os médicos tiveram que dar 3 pontos na glande do pênis e tratar a ferida com antibiótico para evitar contaminação por bactérias. Por sorte, a cobra não era venenosa.

Uma equipe de resgate de animais foi acionada e encontrou a pequena cobra ainda enrolada no vaso sanitário do jovem. Ela foi levada de volta à floresta. (Com The Sun)