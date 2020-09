Estudante acorda com explosão do celular e cama pegando fogo

Um adolescente de 15 anos acordou com a cama em chamas e com queimaduras de segundo grau nas pernas e costas depois que seu celular, que estava carregando em sua cama, explodiu durante a noite.

Colton Pingree mora em Tuolumne, na Califórnia, e disse que estava acostumado a dormir com o telefone carregando em sua cama.

A explosão foi tão forte que o jogou no chão. Rapidamente ele acordou e vou a cama pegando fogo e usou uma garrafinha de água que mantém na cabeceira para apagá-lo.

Ainda afetado pela descarga de adrenalina, ele não sentiu as queimaduras nas costas e saiu correndo com o celular pegando fogo para jogá-lo no vaso sanitário. Somente quando tudo acabou descobriu que partículas de metal da explosão tinham queimado suas costas e correu para chamar seus pais.

“Senti uma dor muito forte nas costas, meu braço queimou um pouco e tinha um cheiro muito estranho”, disse Colton, relatou o Daily Mail.