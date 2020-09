Cadela acha corpo do dono desaparecido no rio e fica ao seu lado

O garoto Guilherme, de 10 anos, desapareceu no último domingo quando mergulhou no Rio Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e as buscas do Corpo de Bombeiros seguiram até esta terça-feira, quando seu corpo foi encontrado.

Um detalhe chamou a atenção dos bombeiros durante o resgate. Uma cadela permanecia ao lado do corpo. 'Amarelinha' era a cadela do garoto, e havia sumido também no domingo. Ela foi a primeira a encontrar o garoto.

Guilherme ganhou a cachorra há mais de 1 mês e os dois eram grandes amigos, segundo a irmã do garoto. “Todos os dias era ele quem colocava comida para ela. Ele gostava muito de bichos”, disse Brenda Mendes Marcelino.

O IML confirmou que o garoto morreu por afogamento.