Vídeo que mostra mangusto caçando cobra em árvore faz sucesso no Twitter

Esta semana, o vídeo que mostra o momento em que um mangusto ousado caçou uma cobra se tornou viral nas redes sociais. As imagens mostram como o pequeno mamífero é certeiro ao abocanhar o réptil.

De acordo com o NDTV, o vídeo foi compartilhado no Twitter pelo escritório do Vice-Conservador de Florestas de West Nashik em Maharashtra, na Índia.

Os mangustos matam e comem as cobras, pois são imunes ao seu veneno, segundo o National Geographic. Confira o vídeo: