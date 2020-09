UpGirl: aplicativo conhecido como o 'Uber apenas para mulheres' é lançado no Chile

Nos próximos dias será lançado um aplicativo de transporte apenas para mulheres e crianças.

Segundo a Rádio Bío-Bío, o ‘UpGirl’, criado pela empresária chilena Kim Maturana, estará disponível na Play Store e na Apple Store do Chile depois do feriado de independência do país.

“As mulheres, quando usam a razão, evitam o perigo e procuram se sentir seguras, principalmente em espaços de alto risco, como um carro com um estranho”, declara.

“Padronizamos situações como compartilhamento de localização com familiares, envio de dados do motorista e do carro. Caso algo aconteça, há até mesmo uma função para fingir que está recebendo uma ligação.”, acrescenta.

Maturana explicou que o app integrará novas funções como a seleção de motorista favorito e um botão SOS que envia sua localização e mensagem aos seus contatos pré-definidos e à Central .

Embora já tenha havido algumas tentativas malsucedidas de serviços semelhantes antes, a empresária chilena garantiu que está confiante no futuro da UpGirl.