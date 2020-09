Tubarão branco ataca surfista na costa da Austrália

Um surfista de 46 anos foi atacado na manhã desta terça-feira em uma praia no leste da Austrália por um grande tubarão branco. De acordo com as autoridades locais, esse é o primeiro ataque fatal na região desde 1958.

Pelo menos 40 surfistas estavam na água no momento do ataque. O homem estava sentado na prancha quando foi mordido e puxado para baixo.

O ataque foi tão rápido que mesmo os surfistas ao lado não perceberam o que estava acontecendo. Só notaram quando viram o homem boiando com a cara na água em uma enorme mancha de sangue.

A mordida pegou da virilha até abaixo do joelho do surfista e foi tão forte que um dos dentes do tubarão branco ficou cravado na prancha de surf.

Ele foi levado para a costa e socorrido imediatamente, mas morreu poucos minutos após o atendimento

A praia foi fechada.