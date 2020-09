Surfista com covid-10 é retirada da praia por agentes com roupa anticontaminação

Uma surfista cujo nome não foi divulgado foi retirada de uma praia na Espanha algemada e acompanhada por pessoas vestindo trajes especiais para evitar contaminação. Motivo: ela foi testada positivo para covid-19.

De acordo com informações do Daily Mail, a mulher havia trabalhado como salva-vidas na praia de La Zurriola, na cidade de San Sebastian, norte do país, e foi denunciada por colegas que a viram na água surfando.

Fotos publicadas por jornais locais mostram o momento em que ela é abordada e retirada da praia por dois guardas devidamente protegidos com trajes anticontaminação.

As regras de isolamento social na Espanha são muito rígidas e ela pode enfrentar uma multa de até R$ 38 mil. Se o exame comprovar que ela contaminou alguém durante o tempo em que esteve na praia, o valor da multa pode aumentar em até 20 vezes.

Ela foi levada pelos policiais e está presa.