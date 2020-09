Ex-PM marcava encontros para assaltar mulheres no RJ

Um ex-policial militar foi preso na semana passada após roubar a mulher com quem tinha marcado um encontro no Rio de Janeiro. Rodrigo Ferreira, de 33 anos, aplicava o mesmo golpe em múltiplas mulheres que conhecia por meio de aplicativos de relacionamento.

A última vítima havia marcado encontro com o homem em um shopping na zona norte do Rio de Janeiro. No entanto, antes do compromisso, Rodrigo alegou estar com dor de cabeça, e pediu para que a jovem lhe comprasse um remédio numa farmácia próxima.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

LEIA MAIS:

Deltan Dallagnol é punido com censura pelo Conselho Nacional do Ministério Público

Eduardo Paes vira réu por corrupção e é alvo de busca e apreensão

Logo que ela deixou o carro do rapaz para atender ao pedido, ele fugiu, levando consigo a bolsa da mulher. Ela compareceu à delegacia para registrar a ocorrência e contou todos os passos do crime.

Esta não é a primeira denúncia ou condenação do ex-policial. Sua ficha inclui antecedentes como furto a um supermercado na Zona Oeste do Rio, em 2016, e roubo de carros em 2017.

Rodrigo Ferreira ainda foi expulso da Polícia Militar após forjar documentos para se passar por um colega da corporação; o intuito era conseguir acesso à arma do outro policial.

Confira a reportagem e o momento da prisão no Bora Brasil: