Mulher é flagrada passeando com filhote de tigre em shopping center de luxo

O Tigre-de-Bengala usualmente vive em países como Índia, Paquistão e Bangladesh. Entretanto, vem circulando nas redes uma uma foto de uma mulher passeando com um filhote do felino em um luxuoso shopping na Cidade do México.

No México, ter animais exóticos de estimação é legal, exceto quando se trata de uma espécie ameaçada de extinção. Ou seja: ter um Tigre-de-Bengala viola uma regra do Ministério do Meio Ambiente e Recursos Naturais do país.

Hoy en FB encontré esta imagen de una chica paseando libremente a su TIGRE DE BENGALA en @AntaraFashion La compartí por varias razones:

De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 el tigre esta clasificado como una especie en riesgo Abro hilo… pic.twitter.com/lD6YjcER4h — Zaira M. (@ZaiPorras) September 6, 2020

Além do mais, os tigres são animais selvagens e levá-los para passear em um ambiente cercado de estímulos – como um shopping center – pode desencadear um desequilíbrio no felino.

Entretanto, a dona do animal (que não teve a sua identidade revelada), alegou agir dentro da lei pois, segundo ela, trata-se de uma espécie adquirida através de vendedores oficiais de animais que atestam que os filhotes já nasceram em cativeiro.