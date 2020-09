Uma mulher foi atacada, nesta semana, por um tubarão em uma praia no Havaí, um estado dos EUA.

De acordo com informações do site KHON2 News, a idosa de 70 anos sofreu uma mordido no tornozelo.

No momento do ataque, ela mergulhava próximo da costa. Apesar do susto, ela não foi ferida com gravidade. Confira:

