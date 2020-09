63 filhotes de cães da raça shih-tzu são achados em porta-malas de carro

Sessenta e três filhotes de cães da raça shih-tzu foram resgatados no final de agosto do porta-malas de um carro na região da Chapada Diamantina, na Bahia. Os animais estavam amontoados em caixas de plástico e papelão e estavam muito debilitados, segundo informações do G1.

Eles foram entregues a uma ONG que cuida de animais, mas estavam tão doentes que 30 cães morreram poucos dias depois.

O carro foi parado durante a fiscalização da Polícia Federal Rodoviária (PRF) e os filhotes de cães estavam espalhados no porta-malas, banco traseiro e no banco dianteiro. De acordo com a polícia, alguns dos filhotes estavam desidratados e fracos.

Os filhotes de shih-tzu, segundo o motorista preso na blitz, vieram de Goiânia e seriam vendidos nos pet-shops de Salvador, Recife e Petrolina

Pelo menos quatro cãezinhos ainda estão internados em clínica veterinária em estado grave.