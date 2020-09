Turista passa voo inteiro comendo batata Pringles para não ter que usar máscara

Um turista que voava de Huddersfield, na Inglaterra, para Tenerife, na Espanha, postou um ‘truque’ nas redes sociais para evitar o uso de máscara no avião. Em seu perfil no Facebook, o inglês Michael Richards explicou que comprou um tubo de Pringles e passou todo o vôo comendo as batatinhas, bem lentamente.

“No avião, você pode tirar a máscara quando vai comer ou beber algo. Não acredito que a minha Pringles durou 4 horas! Isso é uma batata a cada dois minutos e meio…”, gabou-se Richards em seu post.

Segundo o Clarín, o turista, que viajava com as filhas e a esposa, declarou que não era a sua intenção voar sem máscara, mas ao mesmo tempo queria testar até que ponto a tripulação do avião iria permitir tal ação.

No Facebook, alguns usuários ficaram do lado de Richards, elogiando a sua ‘boa ideia’. Entretanto, o turista recebeu uma enxurrada de críticas por sua atitude, as quais rebateu provocando: “Os que reclamam estão sentados em suas casas no Reino Unido com a chuva, enquanto nos bronzeamos em Tenerife. Não me afeto.”

O inglês afirmou que não é contra o uso de máscara, mas acredita que, em geral, as pessoas não gostam de usá-las: “As pessoas não gostam de usar máscara, até as aeromoças disseram que não gostam, mas todos sabemos que é o melhor a se fazer.”, conclui.