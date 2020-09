Tubarão sem dentes e sem pele é descoberto no Mediterrâneo

Cientistas descobriram no mar da Sardenha, no Mediterrâneo, um tubarão que não tem pele nem dentes, mas continua vivo e com boa saúde.

O tubarão-gato fêmea foi descoberto pela equipe da Universidade de Cagliari, na Itália, que afirmou que este é o primeiro caso relatado deste tipo.

A equipe que estuda o caso acredita que o tubarão perdeu a pele ao ser exposto a águas contaminadas quimicamente, além da acidificação do mar devido às mudanças climáticas. Seus dentes foram reduzidos a estruturas que não podem ser vistas a olho nu.

As anormalidades, porém, não prejudicaram as habilidades predatórias e o tubarão se adaptou para engolir a presa inteira, sem mastigar.

Os cientistas ainda não entenderam como ele sobreviveu sem pele, uma vez que ela funciona como escudo protetor e ajuda o tubarão a manobrar na água e a obter maior velocidade.

O tubarão-gato-de-boca-preta foi fisgado a uma profundidade de 500 metros e tinha uma cor amarelo pálido em todo o corpo.