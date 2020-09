Sem mais dúvidas! Anticoncepcional altera ou não o humor da mulher?

Dentre as diversas discussões e polêmicas que se têm em relação ao uso de anticoncepcional, uma até hoje intriga muitas mulheres, estamos falando da responsabilidade, ou não, da pílula na alteração de humor.

Há quem relate, por exemplo, evoluções para quadros depressivos, entre outras doenças psicológicas, após o uso das respectivas pílulas.

Mas afinal de contas, o uso regular deste medicamento contribui ou não para a mudança de humor?

Segundo o médico psiquiatra, Diego Tavares, as alterações de humor da mulher estão na verdade relacionados à questões hormonais e o ciclo reprodutivo. O especialista explica que ao final dele, a mulher pode apresentar alterações de humor, mas estas ligados aos hormônios.

O médico explica ainda, que em casos de doenças mais graves como depressão ou bipolaridade, as pílulas auxiliam na estabilização do humor, ou seja, além de ajudar do ponto de vista ginecológico, contribuem para estes cenários.

Quer entender mais sobre o assunto? Confira abaixo o vídeo com a explicação completa de Diego Tavares ao programa Você Bonita: