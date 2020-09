Garotinha escreve carta para gato que morreu e recebe ‘resposta do céu’

Nevaeh, de 5 anos, ficou muito triste quanto seu gato e melhor amigo Tin Tin teve que ser sacrificado por problemas de saúde e não conseguia mais dormir direito de saudades.

Ela resolveu escrever uma carta endereçada ao ‘céu’ para verificar se Tin Tin não estava muito solitário, se estava bem e comendo bastante. Sua mãe, Tamara, 26 anos, explicou a ela que o céu era muito longe e que talvez a carta não chegasse até lá, mas a menina não quis saber e colocou a carta na caixa e correio.

Para sua surpresa, e da mãe, ela recebeu um pacote uma semana depois com uma carta resposta de Tin Tin, um gatinho de brinquedo e um livro. A carta dizia:

“Quero que você saiba que estou bem e que fiz bons amigos aqui, um deles, chamado Tibbles, ronca muito quando temos cochilos de gatos. Estou sendo alimentado e bem cuidado pelos anjos.

"Eu sei que você está triste por eu não estar aí com você, mas por favor, não fique. Aqui está um gatinho que eu pensei que se parecia um pouco comigo. Então, se você se sentir triste, pode abraçá-lo como nós costumava. Para sempre seu melhor amigo, Tin Tin"

A carta vinha assinada com a pata do bichano.

A mãe conta que ficou pasma com a carta, mas feliz, pois a filha precisava muito se despedir de Tin Tin para continuar em frente, e agora ela tenta encontrar o carteiro de bom coração que enviou a correspondência para agradecê-lo pessoalmente pela sensibilidade. E por ajudar sua filha num momento tão triste da sua vida. (Com The Mirror).