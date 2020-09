Caçador é morto por alce que havia tentado matar no dia anterior

Um caçador de 66 anos foi morto no Oregon, Estados Unidos, por um alce que havia ferido no dia anterior.

Mark David estava caçando com arco e flecha quando avistou o animal indefeso e acertou uma flecha certeira no corpo do alce. Mesmo ferido, ele fugiu e o caçador não conseguiu localizá-lo antes do pôr do sol.

No dia seguinte, Davis retomou a busca pelo animal ferido e o encontrou, mas dessa vez ao invés de um doce animal ele se deparou com uma fera disposta a lutar por sua vida.

O alce furioso atacou o caçador antes que ele pudesse flechá-lo novamente e o acertou com os chifres no pescoço.

O caçador ainda foi levado ao hospital, mas morreu devido aos ferimentos.

O alce é o terceiro maior mamífero terrestre encontrado na América do Norte. (Com Daily Mail).