Assista: ‘Prof, estão roubando a casa da Majo’; estudante sofre roubo enquanto assistia videoaula

Imagine você estar estudando tranquilamente em casa, por videoaula, e de repente ser surpreendido por dois ladrões. Este é o caso da estudante Majo, que na última sexta-feira (4) teve sua casa roubada durante sua aula de anatomia, na cidade de Ambato, no centro do Equador.

Logo após ser abordada pelos ladrões, os alunos desesperados alertaram o professor: “Prof, estão roubando a casa da Majo!”, “Chamem a polícia”, “Onde estão os pais da Majo?”.

A situação ficou ainda mais tensa, quando um dos ladrões após perceber que estava sendo gravado, abaixou a câmera e não se tinha mais a imagem dos dois jovens que haviam sido abordados na casa. Confira abaixo o vídeo completo do ocorrido:

No mesmo dia, às 19h (horário local), a ministra do governo, María Paulo Romo, publicou um tweet em sua conta oficial do Twitter, comunicando que 4 pessoas haviam sido detidas pelo crime, após uma operação policial. “A @PoliciaEcuador capturou de imediato aos responsáveis pelo roubo de uma casa em Ambato. O fato foi gravado por vídeo, enquanto uma estudante participava de uma videoaula”, finalizou. Confira abaixo a publicação.