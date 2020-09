ONG reabilita animais resgatados de incêndio no Pantanal; veja como ajudar

A AMPARA Animal criou uma campanha para arrecadar fundos para animais que estão sendo resgatados de queimadas no Pantanal, que ocorrem desde julho. No período de apenas 15 dias de agosto, o fogo já atingiu quase o dobro do número de focos registrados em todo o mês em 2019.

A entidade também está recrutando veterinários para compor a equipe de voluntários na região. A campanha Pantanal em Chamas ocorre em um site de financiamento coletivo.

O valor mínimo da doação na plataforma é de R$25, por conta das taxas bancárias, e no Paypal é de R$40. O site de financiamento coletivo Voaa lembra ainda da possibilidade de amigos se reunirem para dividir o valor da doação.

Os recursos são destinados a compra de medicamentos, equipamentos de resgate e de uso veterinário, veículos para resgatar os animais e alimentos a serem usados pelo Posto de Atendimento Emergencial a Animais Silvestres (PAEAS Pantanal), criado pelo Comitê do Fogo, órgão colegiado que reúne diversas instituições de governo, terceiro setor e iniciativa privada.

Há quatro anos, a ONG tem um departamento específico para reabilitar animais que podem retornar à natureza chamado AMPARA Silvestre. A instituição também está aberta para receber voluntários que possam auxiliar nas ações em prol dos animais resgatados das queimadas.

Veterinários com especialização em animais silvestres e experiência em resgates realizados em situações adversas podem ajudar. É só entrar em contato com a ONG através do e-mail [email protected] e escrever "Voluntariado no Pantanal" no assunto.