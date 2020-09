Criança de 1 ano engole cobra venenosa enquanto brincava no quintal

Um menino de um ano em Bareilly, na Índia, engoliu acidentalmente uma parte de uma cobra de apenas 15 centímetros de comprimento, mas extremamente venenosa.

De acordo com o Times Now News, o incidente aconteceu no último sábado. A mãe do menino o observava brincar quando o viu colocar algo na boca, ela correu em seu socorro e descobriu o réptil, uma cobra da espécie Krait morta.

A mãe conseguiu retirar parte do réptil da boca da criança, que foi levado às pressas para um hospital e tratada com um antidoto.

“Minha esposa Somwati viu algo se contorcendo na boca de Devendra e quando ela o tirou, ela gritou de medo porque era uma pequena cobra morta”, explicou Dharampal, pai da criança.