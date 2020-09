Avô aproveita isolamento social para construir cabana para neta

Para alguns, o isolamento social é uma tortura, para outros uma oportunidade de criar coisas novas e trazer felicidade para as pessoas que ama.

A britânica Chantelle Warrick postou no Facebook como seu pai gastou seu tempo de isolamento construindo uma cabana de boneca para a neta e o resultado foi tão impressionante que chamou a atenção de todos nas redes sociais.

De acordo com Chantelle, ele (seu pai) desenhou o próprio projeto, encomendou os materiais pela internet e construiu uma linda cabana digna de um sonho de princesa, com direito a isolamento térmico e vidros duplos para os dias de neve.

“Tudo construído por suas belas mãos. E boa o suficiente até para morar. Minha filha Nola e eu estamos literalmente apaixonadas”, disse.

Mais de 13 mil pessoas curtiram a postagem das fotos no grupo Family Lockdown Tips & Ideas, do Facebooki, dedicado a compartilhar idéias para as famílias durante o isolamento. (Com informações do Daily Mail)