Vídeo mostra crianças brincando com cobras venenosas que foram dadas como presente de casamento

Um vídeo curioso no YouTube que mostra um grupo de crianças brincando com cobras guarda uma tradição muito peculiar por trás. Nas imagens, parece se tratar de cobras-rei, a maior espécie venosa do mundo.

De acordo com o Bansal News, a tradição da comunidade Samvara em Korba, na Índia, é presentear os noivos com cobras. Os aldeãos ganham a vida capturando estes animais e trabalhando como “encantadores” de serpentes.

“A cobra é apenas um brinquedo para todas as crianças que vivem na comunidade. (…)Eles dependem apenas de cobras para trabalhar, é sua profissão ganhar dinheiro mostrando cobras e quando o casamento ocorre nesta comunidade, 7 cobras venenosas são dadas como dote para que o marido e a esposa possam ganhar a vida”, explica o jornal.

As pessoas da comunidade Sanvar vivem em situação precária, com cerca de 20 famílias residindo em lugar onde não existem outros empregos ou casas seguras.