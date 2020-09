Médica picada por cobra jararaca é transferida para SP

A médica Dieynne Saugo foi picada por uma cobra jararaca quando tomava banho em uma cachoeira da cidade de Nobres, perto de Cuiabá no último domingo.

Ela chegou no hospital de Cuiabá vomitando sangue e com edemas no pescoço e nos braços, locais onde foi picada pela cobra, e foi levada diretamente para a UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).

Seu estado de saúde era tão grave que teve que fazer uma traqueostomia (abertura na traquéia para paciente respirar), pois suas vias aéreas estavam comprometidas.

Nesta quinta-feira, ela foi transferida para o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde deve passar por uma cirurgia no braço.

O vídeo gravado por um turista mostra o momento em que ela foi mordida pela cobra: