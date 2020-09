Vídeo mostra banhistas arrastando tubarão para o mar com as mãos

Um vídeo filmado por banhistas mostra a luta dos banhistas para puxar com as mãos um enorme tubarão martelo que ficou encalhado na praia de Caswell Beach, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

Ao que tudo indica, o tubarão mordeu a isca de um pescador e foi puxado para águas rasas para cortar a linha e acabou encalhado na areia.

O vídeo foi gravado por uma menina de 12 anos chamada Samantha, que passeava com os pais na praia.

Veja o vídeo:

People along Caswell Beach help shark back into deep waterhttps://t.co/qrCbSw1gwM pic.twitter.com/DUS9sZZJjm — Bob Bonner (@BobBonnerWECT) September 1, 2020

Três pessoas se uniram e conseguiram puxar o animal pela barbatana até águas mais profundas, onde o tubarão conseguiu tomar fôlego e nadar para o mar.