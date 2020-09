Vídeo: 'Chove' maconha em cidade de Israel

Um grupo que luta pela legalização da maconha usou drones para despejar saquinhos de maconha em vários pontos da cidade de Tel Aviv, em Israel, nesta quinta-feira, segundo o jornal Daily Mail.

Com slogan ‘Amor é Livre’, o grupo Green Drone já havia anunciado no Telegram suas intenções de fazer chover erva. A mensagem dizia: 'Está na hora, meus queridos irmãos. Isso é um pássaro? É um avião? Não, é o drone verde, distribuindo cannabis grátis do céu … Desfrutem, meus amados irmãos, este é o seu irmão piloto, certificando-se de que todos recebam amor de graça. '

O grupo disse ainda nas redes sociais que a operação fazia parte do lançamento comemorativo de um novo sistema de entrega na cidade, que eles chamaram Rain of Cannabis (chuva de maconha).

Um vídeo postado nas redes mostra o momento em que a maconha começou a cair do céu. Veja:

הזייה בכיכר רבין: רחפן הטיל מהשמיים עשרות שקיות של מריחואנה. מי שעומד מאחורי המיזם זאת קבוצה שמכנה את עצמה "הרחפן הירוק". בגלל שלא חישבו נכון את הרוח, רוב החומר התפזר על הכביש באבן גבירול. עוברי אורח נהנו מהשלל@ynetalerts pic.twitter.com/xeziJsH950 — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) September 3, 2020

A polícia israelense disse que prendeu dois suspeitos, ambos na casa dos 30 anos, que operavam os drones.

Enquanto a polícia lutava para prender suspeitos e descobrir de onde vinham os drones, a população lutava para pegar o máximo possível de saquinhos de 2 gramas de erva que estava espalhado pelas ruas.