Vespas alemãs 'bêbadas e furiosas' atacam na Inglaterra

Especialistas dizem que milhares de vespas alemãs furiosas invadiram a Grã-Bretanha neste verão e estão atacando as pessoas sem motivo.

As vespas alemãs de ‘casado amarelo’ são consideradas as maiores e mais ferozes da espécie e podem picar repetidamente, pois ao contrário das abelhas, não perdem seu ferrão durante o ataque.

As colônias podem ter até 10 mil insetos e adoram frutas em fermentação, o que as deixa “embriagadas e ousadas”, segundo os estudiosos.

Agentes de controles de praga explicam que durante o verão, as operárias devem alimentar a rainha, mas assim que a rainha para de botar ovos, elas partem para buscar alimentos, entre eles frutas fermentadas, que são abundantes nessa época do ano. (Com informações do metro.uk)