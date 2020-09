Alopecia: influencer revela que sofre com queda de cabelo desde os 13 anos

A influencer chilena Ignacia Michelson revelou – através de um vídeo postado em sua conta no TikTok – que sofre de alopecia desde os 13 anos.

De acordo com o jornal La Cuarta, Ignacia – que ficou muito conhecida na América Latina após participar de um reality show – falou abertamente com os seus seguidores sobre a condição, que provoca a queda de cabelos:

“Decidi anunciar publicamente que sofro de alopécia para que muitas outras mulheres que sofrem com a mesma condição que eu não se sintam mal com isso. Não há problema: você tem que se amar com seus próprios defeitos. São justamente esses defeitos que nos tornam especiais.”

Os tipos mais comuns de alopécia são: a alopecia androgenética, a alopecia areata e o eflúvio telógeno, condição em que o cabelo fica mais fino. O estresse provocado por um evento traumático é o maior gatilho para disparar um quadro de eflúvio telógeno, que também é bastante comum após a gravidez.

O tratamento da alopecia androgenética pode consistir simplesmente em aceitar a condição. Entretanto, algumas intervenções podem ser tentadas: entre elas estão medicamentos como o minoxidil e a finasterida, além da cirurgia de transplante capilar.

A queda de cabelo é uma condição bastante comum: a alopecia androgenética afeta cerca de 50% dos homens e 25% das mulheres por volta dos 50 anos de idade. Cerca de 2% das pessoas desenvolve alopecia areata em algum momento da vida.