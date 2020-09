Setembro Amarelo: Ex-BBB Rafa Kalimann promove campanha de valorização da vida

View this post on Instagram

Tá tarde né? Precisava vir falar com vocês e deixar esse desafio (mande uma mensagem curta para o maior número de pessoas que você puder). Hoje começa uma série muito especial entre nós, farei vídeos e lives com convidados abordando assuntos sobre saúde mental, os desafios e dificuldades que encontramos, como é possível superar o pânico, a depressão, a ansiedade, traumas e estresse.. o mês de setembro foi colorido com a cor amarela pela OMS desde 2014 pra nos conscientizar do valor da vida e como é possível sair de um estado de dor com superação e apoio. Quero contribuir com vocês. Vem comigo?