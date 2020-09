Mulher de 38 anos está grávida do 16º filho; todos têm nome com ‘C’

Uma mulher de apenas 38 anos tem 15 filhos e está em sua 16ª gestação, na Carolina do Norte, Estados Unidos. Todos os nomes dos filhos começam com a letra ‘C’.

Patty Hernandez vive com seu marido Carlos em uma casa de cinco quartos e passou grávida praticamente os doze últimos anos. Ela tem cinco meninos e 10 meninas, seis são pares de gêmeos.

“Deixamos tudo para Deus, então tudo o que Deus quiser nos dar seremos felizes. Não usamos anticoncepcionais”, disse.

Manter essa família gera um gasto astronômico e, segundo Patty, a família precisa de cerca de R$ 10 mil por mês para comprar mantimentos e fraldas para todos. Para se locomoverem, eles tem um pequeno ônibus de 16 lugares.

Os nomes começando com a letra ‘C’ é uma homenagem ao pai. Eles são: Carlos Jr, 12, Christopher, 11, Carla, 9, Caitlyn, 9, Cristian, 8, Celeste, 7, Cristina, 6, Calvin, 6, Catherine, 5, Carol, 4, Caleb, 3, Caroline, 3, Camilla , 2, Charlie, 2 e Crystal, de quatro meses, estarão acompanhados por uma menina a partir de maio de 2021. (Com informações do Mirror).