Internautas recriam desenho da nova nota de R$ 200

A nova nota de R$ 200, que tem como imagem o Lobo-Guará, foi lançada oficialmente nesta quarta-feira no Brasil.

Nas redes, internautas já começaram a apresentar suas versões do que deveria ser a nova nota de R$ 200 e a brincadeira está tomando as redes. O assunto se tornou um dos mais comentados no Twitter.

Seja por brincadeira ou por manifestação política, os novos desenhos vão desde a alteração de cores até críticas aos incêndios que estão acabando com as florestas brasileiras.

Alguns artistas da timeline preferem apenas trocar o animal estampado na nota por uma versão do cão vira-lata brasileiro ou mesmo por personagens de anime.

Veja algumas criações para a nova nota de R$ 200.

Ae governo, eu dei uma melhorada na nota de R$200 Pode mandar o dinheiro pelo meu picpay pic.twitter.com/dCujhouuTU — Aleksi Omena (@ohhaleks) September 2, 2020

https://twitter.com/emanuel_sdn/status/1301294900785352706/photo/1

https://twitter.com/lucascordda/status/1301323136877703168/photo/1

https://twitter.com/sam_no_twt/status/1301244003422294025/photo/1

https://twitter.com/JVmarquesT/status/1301292562033111040/photo/1

https://twitter.com/Iuvrosehearts/status/1301295119715495937/photo/1