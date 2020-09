Cliente compra garrafa de água pela internet e ela vem com urina

Uma mulher da cidade inglesa de Bristol comprou pela internet uma garrafa de água usadas para se hidratar enquanto faz exercícios ou para crianças levarem para escola e pagou 7 libras (cerca de R$ 50), mas quando recebeu a compra notou um líquido amarelo e escuto dentro.

Sarah Starr preparava o material da filha quando desempacotou a garrafa para enchê-la. No início, achou que poderia ser chá, mas logo viu que tratava-se de urina.

“O fedor era horrível e eu imediatamente soube que era urina. Eu estava vomitando tanto que fiquei doente", disse.

Ela ligou para a empresa responsável pela venda, a Amazon, mas mandaram ela jogar a garrafa no lixo e ofereceram um voucher de 10 libras (R$ 70). Insatisfeita , ela resolveu compartilhar as fotos da garrafa suja em suas redes sociais. (Com The Sun)