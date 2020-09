Cães são atacados por ouriço e ficam com focinho coberto de espinhos

Bombeiros e veterinários tentam resgatar cachorros que atacaram um ouriço e ficaram com os focinhos coberto de espinhos na cidade de Valparaíso de Goiás, no Distrito Federal.

Eram quatro animais, mas um já foi resgatado. Os outros três não deixam ninguém se aproximar, nem mesmo o Corpo de Bombeiros conseguiu dominar os cães para ajudá-los. Por conta dos espinhos, estão sem comer e beber há mais de três dias.

A protetora de animais Marcela Carvalho Marques foi avisada no último sábado sobre os cachorros cobertos de espinhos e desde então tenta mobilizar ajuda da comunidade. Um dos cães foi dominado e os veterinários conseguiram retirar os espinhos; o cão está internado e recebendo medicamentos.

Marcela disse que o ouriço deve ter saído das matas próximas da região e os cães o atacaram. De acordo com ela, é cada vez mais comum ver animais silvestres andando pelas ruas da cidade.

De acordo com ela, os cachorros feridos são conhecidos na cidade. Eles andam soltos pelas ruas e os moradores os alimentam. (Com informações do G1).