Vídeo: reclamando de calor, passageira abre porta de emergência e caminha pela asa do avião

Uma passageira decidiu passear na asa de um avião para 'se refrescar' e deixou a tripulação da aeronave furiosa. De acordo com o The Sun, a mulher (que não teve a sua identidade revelada) "abriu a saída de emergência e seguiu para a asa" momentos depois de pousar na Ucrânia, em voo vindo da Turquia.

Segundo relatos, a mãe de dois filhos reclamava do calor no interior do Boeing 737-86N da Ukraine International Airlines quando decidiu “para pegar um pouco de ar”. Vídeos mostram a mulher caminhando tranquilamente ao longo da asa antes de voltar para dentro da cabine e se juntar à família.

Ao perceber que havia alguém na asa, o piloto convocou imediatamente a segurança da aviação, serviço de fronteira, polícia e centro médico do aeroporto de Boryspil.

A companhia aérea confirmou o incidente bizarro, afirmando que a mulher agora está na 'lista negra' da empresa e criticou suas 'ações duvidosas', acusando-a de dar um péssimo 'exemplo paternal'.

Exames mostraram que ela não estava sob o efeito de álcool ou outras drogas. Confira o vídeo do incidente insólito abaixo:

Woman went on a walk on the wing as she rushed to disembark plane pic.twitter.com/MwzRHUvWxG

— The Sun (@TheSun) September 1, 2020