Padre católico passa mal e morre durante o sermão

Imagens gravadas e compartilhadas nas redes sociais mostram um padre católico que desmaiou e morreu durante seu sermão na igreja, no último domingo, na cidade de Douala,em Camarões

O reverendo Jude estava falando no púlpito da igreja aos paroquianos normalmente, usando a máscara de proteção contra coronavírus, quando sua respiração começa a ficar ofegante.

Nada até o momento indicava que ele estivesse doente ou passando mal. Em um determinado instante, ele parece interromper o discurso para retomar o fôlego, e é nesse momento que seus olhos fecham, ele se desequilibra e cai para trás.

Dezenas de pessoas correm para ajudá-lo em meio a gritos histéricos. Ele sofreu um enfarte fulminante e morreu no local.

O padre era bastante popular em sua comunidade e não há nenhuma informação se ele tinha alguma doença. O vídeo foi postado no Twitter por um advogado de defesa dos direitos humanos que filmava a missa.

Veja o vídeo:

#LifeIsShort

Rev. Fr Jude., CMA, Spiritual Director of CMA Diedo, in Cameroon's commercial capital, Douala, was preaching the Homily at Mass earlier today when this happened. #RIP pic.twitter.com/dDGlA5mC98

— Chidi Odinkalu (@ChidiOdinkalu) August 30, 2020