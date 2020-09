Vídeo mostra vulto andando entre as lápides de cemitério em Rondônia

Um produtor de mídia de Rondônia estava dando uma olhada nos vídeos antigos da câmera de segurança de sua residência, que por acaso também mostram uma parte do cemitério Cristo Rei, em Vilhena, Rondônia, quando se deparou com a imagem de um vulto andando entre as lápides.

O proprietário da câmera, conhecido como Gilberto, disse que olhou o vídeo algumas vezes e não havia visto nada, até olhar com mais cuidado e ver o ‘fantasma’ passando em uma velocidade que também não era condizente com os passos de uma pessoa.

O vídeo foi postado nas redes sociais e muitos seguidores não chegam a um consenso se a imagem não passa de uma sombra, um golpe publicitário ou se realmente um fantasma perdido vaga pelo cemitério de Rondônia. (Com informações do Metropoles).

Veja o vídeo: