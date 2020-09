Pastor belga com pedra amarrada no pescoço é jogado ao mar e luta pela vida

Uma mulher caminhava na margem de um rio quando viu um cachorro da raça pastor belga nadando com muita dificuldade para manter a cabeça fora da água.

Os cães sabem nadar naturalmente, mas aquele cachorro estava prestes a se afogar, apesar de ver-se que era um animal grande e forte. Rapidamente, ela pediu ajuda e uma boa alma entrou no rio para retirar o cão, que na verdade era uma cadela.

Todos ficaram revoltados ao descobrirem que havia uma corda amarrada a seu pescoço com uma enorme pedra. Ela foi jogada no rio para morrer e lutava pela vida com as últimas forças que ainda lhe restava.

Uma equipe de resgate chegou e levou o pastor belga completamente exausto para uma clínica veterinária, onde descobriu-se que a cadela tinha um chip e seu nome era Bella.

Seus donos foram encontrados e responderão judicialmente por crueldade contra animais.

Bella continua internada e está se recuperando lentamente, segundo a clínica veterinária.

O caso ocorreu na cidade de Nottinghamshire, na Inglaterra, segundo o site Bunte.de.