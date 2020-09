Gato por lebre: cão é pintado com listras para parecer tigre

Imagens de um cão de raça desconhecida foram postadas nas redes sociais e mostram o animal pintado com listras laranjas e pretas para parecer com um tigre.

A Associação de Proteção Animal da Malásia fez um post do Facebook pra tentar descobrir os donos do animal, que vagava pelas ruas sem coleira, machucado e desnutrido, e está oferecendo recompensa por informações.

A maioria dos comentários da publicação expressou raiva pelo abuso contra o cão. “Não é engraçado, é um abuso contra o animal”, escreveu um leitor.

De acordo com entidade defensora de animais, tingir os pelos do animal podem afetar a saúde e o bem-estar do animal, já que a maioria das tintas são tóxicas para os cães.

Com informações do T13.