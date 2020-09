Foi tomar banho de cachoeira e cobra jararaca caiu na sua cabeça

A médica Dieynne Saugo foi picada por uma cobra no último domingo quando uma jararaca caiu da cachoeira onde tomava banho em sua cabeça, na cidade de Nobres, a 151 km de Cuiabá.

De acordo com a família, ela fazia um passeio turístico na região e foi tomar um banho na Cachoeira Serra Azul com outros turistas. A cobra veio junto com a queda d’água e caiu em cima de Dieynne que, apavorada, tentou se desvencilhar do réptil.

A jararaca picou duas vezes e os membros atingidos incharam rapidamente. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal de Cuiabá, onde recebeu os primeiros socorros e foi transferida em seguida para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital particular.

Segundo os familiares, a médica ainda está internada e seu estado de saúde é estável.