Construiu casa em forma de câmera e batizou os filhos como Canon, Nikon e Epson

Ravi Hongal, um fotógrafo de 49 anos que mora na cidade de Belgaum, na Índia, realizou seu sonho de construir uma casa com o formato do objeto que mais ama: uma câmera. O homem também possui três filhos, aos quais deu nomes muito particulares: Nikon, Canon e Epson.

Embora a casa tenha se tornado uma sensação nas redes desde a sua inauguração, alguns meses atrás, Ravi afirma que não a criou em busca de fama ou dinheiro. Segundo informou o La Nación, antes de qualquer coisa, trata-se de um projeto pessoal: “Sou fotógrafo desde 1986 e amo o que faço. A casa em forma de câmera era um sonho antigo meu, mas não sabia como construí-la, tanto em termos de execução como em termos financeiros."

O apaixonado fotógrafo garantiu que, depois de economizar por anos, conversou com engenheiros e arquitetos, que o ajudaram a pensar no formato da casa: "Certamente houve desafios, mas eles estavam abertos às minhas ideias e sugestões. Tentei ajudá-los para fazer tudo como eu tinha imaginado em minha cabeça."

A fachada da propriedade imita uma gigantesca câmera digital reflex e as marcas fotográficas icônicas da que inspiraram os nomes de seus filhos – Canon, Nikon e Epson – estão gravadas nas paredes de cada um dos andares.

A camera-obsessed photographer from India builds a camera-shaped house! 49-year-old Ravi Hongal has spent over $95,000 building the 3-story house, which looks like a camera in the town of Belgaum in India. pic.twitter.com/uzqThg7dCj

— Nirmal Ganguly (@NirmalGanguly) July 13, 2020