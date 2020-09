Rara raça de ‘cães cantores’ reaparece na natureza após 50 anos

Considerados extintos há mais de 50 anos, uma matilha de ‘cães cantores’ foi encontrada nas montanhas da Papua, na Indonésia.

O 'cão cantor da Nova Guiné', como é conhecido, tem esse nome por seu uivo único na natureza. Exames feitos com ultrassom mostram que o lamento do cachorro é semelhante ao canto da baleia-jubarte, segundo pesquisadores.

Os cachorros dessa raça foram observados na década de 70 e alguns foram mantidos em zoológicos. O DNA dessa matilha selvagem foi comparado aos filhotes dos cães mantidos em cativeiro e deram uma sobreposição de 70%.

O índice, considerado baixo, foi atribuído à endogamia dos cachorros, que cruza apenas entre sua própria descendência.

O novo grupo de cães selvagens foi descoberto perto de uma mina de ouro e cobre.

Com informações do The Mirror.