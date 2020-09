ASSISTA: Em alto mar, tubarão se aproxima de tripulação da Guarda Costeira e situação termina em pânico

Um momento de descanso, para membros de uma tripulação da Guarda Costeira, se transformou em uma cena impressionante. Tudo mudou quando um integrante alertou sobre um tubarão que se aproximava do local.

O grupo (que estava na embarcação) aproveitava o momento que parecia tranquilo para descanso, em uma região mais calma do mar, de acordo com informações do site ‘KING 5’. A situação foi relatada pela própria instituição americana no Facebook.

A tripulação explicou que tinha um plano bem definido para garantir que todos estivessem seguros ao nadar. Um pequeno barco, um observador armado e uma estação de resgate.

Depois de avistado, o membro designado para "vigilância de tubarões" tentou deter o predador de 1,8 a 2,5 metros com alguns tiros (uma rajada automática), apenas como ‘alerta, para assustar o animal’.

Conforme relatado, as pessoas começaram a nadar em direções diferentes para sair da água. O vídeo foi capturado por um membro a bordo do navio. No entanto, tudo terminou bem.

De acordo com as informações, aparentemente o tubarão também não ficou ferido. Confira o registro impressionante:

