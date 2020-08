Vídeo: pai e filha gravam baleias jubarte fazendo piruetas

Pai e filha de 10 anos estavam pescando na ilha canadense de Newfoundland quando começaram a gravar a aproximação e duas baleias jubarte, sem saber que elas dariam um espetáculo particular para eles.

As imagens mostram uma baleia saltando da água e fazendo um parafuso, movimento que é seguida pela segunda, em um show de espuma na água que deixou a menina encantada. As duas baleias seguem se afastando do barco e fazendo piruetas atpe desaparecerem.

O vídeo viralizou nas redes sociais, já teve mais de 2 milhões de visualizações e mais de 50 mil likes no Twitter.

Veja o vídeo: