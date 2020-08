Vídeo mostra médicos retirando cobra pela boca de paciente

Um vídeo que diz mostrar médicos retirando uma cobra de dentro de uma mulher surpreendeu esta semana. A partir das imagens que foram apontadas como provenientes de um hospital do Daguestão, na Rússia, não ficou claro se a cobra estava viva ou morta.

“Vamos ver o que é isso,” um homem é ouvido dizendo no vídeo quando retiram o réptil pela boa da mulher.

De acordo com o New York Post, não foi revelado quanto tempo o animal esteve dentro da paciente antes dela ser levada às pressas para o hospital após se sentir mal. Agora, a gravação é investigada pelo Ministério da Saúde da República do Daguestão.

Patimat Abdurashidova, a médica-chefe do hospital, disse que não sabia que tal procedimento estava sendo realizado no local.

Moradores locais apontaram que esses incidentes são raros, pois os cidadãos mais velhos aconselham as pessoas a não dormirem ao ar livre, como a mulher fazia, devido ao risco de cobras entrarem em suas bocas.