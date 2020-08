Vídeo mostra cachorro compartilhando comida com gato de rua

Um vídeo compartilhado pelo TikTok na China ganhou as redes sociais ao mostrar um cachorro compartilhando sua refeição com um gato de rua faminto.

A proprietária do cachorro disse que no começo pensou que o cão chamado ‘Pudim’ estava usando o bolo de carne para atrair o gato para uma emboscada, mas o cão se afastou do local para que o gato se sentisse mais seguro e pegasse a comida.

O ato de fraternidade do animal gerou muitos comentários de internautas. Um deles disse: “Triste quando animais mostram mais humanidade do que pessoas nesses dias atuais”.

Com informações do T13.