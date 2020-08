Vídeo com criança presa por acidente em pipa voando viraliza

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra uma criança de 3 anos que ficou presa por acidente em uma pipa voando a pelo menos 30 metros do chão por cerca de 30 segundos, antes que as pessoas notassem e a resgatassem.

O acidente aconteceu neste domingo, em Taiwan, durante o Festival Internacional de Pipas de Hsinchu.

As imagens mostram a criança enrolada pelo pescoço presa à cauda da pipa, que sobe descontroladamente a vários metros do chão e as pessoas gritando. A pipa foi recolhida e as pessoas presentes ajudaram a resgatar a criança, que foi encaminhada ao hospital.

Veja as imagens do vídeo gravado por uma pessoa que estava no local: