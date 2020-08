Menino de 5 anos salva a vida da mãe ao ligar para número pintado em sua ambulância de brinquedo

Um menino de cinco anos foi elogiado pela polícia por salvar a vida de sua mãe. Josh Chapman, de Telford, na Inglaterra, entrou em ação quando encontrou Caroline, de 41 anos, inconsciente no chão de sua casa, vítima de um coma diabético.

Segundo o Mirror, Josh avistou o número de telefone 112 – o número de emergência europeu com a mesma finalidade do 192 – na lateral de sua ambulância de brinquedo. Graças à sua reação rápida, os oficiais conseguiram localizá-los e rapidamente e enviar os paramédicos ao local.

Caroline conta que Josh conseguiu ligar para pedir ajuda mesmo sem nunca ter usado um telefone antes: "Eu estava brincando com os meninos e de repente apaguei. Acordei cercada por paramédicos e eles me explicaram que Josh havia ligado para eles e dado nosso endereço. Eu nem sabia que aquele número estava lá, mas funcionou e estou muito orgulhoso dele.”

"Normalmente eu sinto meus níveis caindo, mas desta vez não. Ele disse que foi buscar alguns doces, mas não havia nenhum no pote, então ele chamou uma ambulância.

Josh foi mais tarde convidado para um tour pela delegacia de polícia local. Jim Baker, chefe da polícia de Telford, disse que a polícia local estava cheia de admiração pelas ações heróicas de Josh: "Isso foi uma coisa incrível… Seu raciocínio rápido salvou a sua mãe. Josh já provou que será um policial brilhante no futuro.”

"Esperamos vê-lo novamente quando ele tiver idade suficiente para ser um novo recruta."

E Josh acrescentou: “Eu me diverti muito na delegacia e agora quero ser policial quando crescer.”

The quick thinking actions of a 5-year-old boy from #Telford helped to save his mum's life after he dialled emergency services when she fell unconscious. Brave Josh rang 112 – the number on his toy ambulance and the single European emergency number.

— West Mercia Police (@WMerciaPolice) August 26, 2020